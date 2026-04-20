メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県飛騨市古川町で、飛騨路に春の訪れを告げる古川祭が2日目を迎え、多くの人でにぎわっています。 古川祭は気多若宮神社の例祭で、ユネスコ無形文化遺産に登録されています。 20日は午前中、絢爛豪華な9台の屋台がまつり広場に曳き揃えられました。 そして青龍台と麒麟台のからくりが披露されました。 また、白虎台では子供歌舞伎が披露され、小学生が牛若丸と弁慶を演じました