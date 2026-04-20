【モデルプレス＝2026/04/20】俳優・モデルの野村康太が4月18日、自身のInstagramを更新。俳優の綱啓永と樋口幸平との3ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「ブルーロック」俳優ら「顔面偏差値高すぎる」と話題のオフショット◆野村康平・綱啓永・樋口幸平、実写映画「ブルーロック」共演3人は、俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）で共演。野村が、主人公・潔世一（高橋）率いるチ