コメディアンのソ・セウォンさんが、この世を去ってから3年が経った。去る2023年4月20日、ソ・セウォンさんはカンボジア・プノンペンで突如亡くなった。【写真】「白い液体を注射」ソさんの死因を現地警察が隠蔽？1979年、TBCラジオのギャグコンテストを通じて、芸能界デビューしたソ・セウォンさんは、『ヤング11』『青春行進曲』『日曜日夜の大行進』（原題）などの番組を通じて、大人気を博した。その後、冠トーク番組『ソ・セ