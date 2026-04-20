普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「鬣」はなんて読む？あまりにも複雑な「鬣」という漢字。読み方の見当もつきませんが、じつは動物の図鑑などでよく見かけるものの名前です。なんと読むかわかりますか？正解を知りたい人は、もう少しスク