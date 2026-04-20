鑑賞料金の改定内容 イオンエンターテイメントは、6月19日よりイオンシネマの鑑賞料金の一部を改定。一般鑑賞料金を従来の1,800円から2,000円へ値上げするほか、アップグレードシートなども値上げする。なお、学生料金や会員向けの一部サービスは料金を据え置く。 値上げするのは、55歳以上の来場者が対象の「ハッピー55」で、従来の1,200円から1,300円へ。夫婦のどちらかが50歳以上の場合が