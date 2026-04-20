日銀京都支店長に就任した清水茂氏日銀は20日、京都支店長に決済機構局の清水茂参事役（54）を同日付で充てた人事を発表した。京都支店長だった上原博人氏は総務人事局付とした。【京都支店長】清水茂氏（しみず・しげる）東大卒。96年日銀。福島支店長を経て、23年7月から決済機構局参事役。54歳。東京都出身。