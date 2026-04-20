歌手、俳優の美輪明宏さんがみなさんの心を照らす、とっておきのメッセージと書をお贈りする『婦人公論』に好評連載中「美輪明宏のごきげんレッスン」。４月号の書は「忘れじょうず」です。【美輪さんの書】人生、少しでも心地よく過ごすために…* * * * * * *こだわり続けて損するのは自分自身人が不安になったり、憂鬱な気分になったりするのは、未来の取り越し苦労、怒り、恨み、悲しみ、執着など、必ずなにかにこだわり続けて