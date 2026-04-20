俳優の綾瀬はるかさんのマネジャーが運営するInstagramアカウントは4月18日、投稿を更新。綾瀬さんが主演を務める映画『人はなぜラブレターを書くのか』が公開されたことを報告しました。【写真】綾瀬はるか、ノースリーブ姿の最新ショット「本当に素敵な映画でした」同アカウントは「映画『人はなぜラブレターを書くのか』 4月17日公開いたしました ぜひご覧ください！」とつづり、1枚の写真を公開しました。映画のポスターを背景