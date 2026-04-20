ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります。この記事のすべての写真を見る* * * * * * *カフェで詐欺の情報を学んだ節約のために外食はしないようにしようと思いつつ、好奇心は衰えを知らず、最寄りの駅に新しくできたカフェに入