お笑いコンビ・エルフの荒川さんは4月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。有名タレントとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】エルフ荒川がディズニーで遭遇した有名タレントとは？「推しと推しが！」荒川さんは「Princess 発見大好きなぺこりんさん」とつづり、東京ディズニーリゾートで撮影したと思われる写真を投稿。タレントでモデルのpecoさんとのツーショットです。人混みの中ですが、2人とも変装をせず