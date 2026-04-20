かつては家族8人で暮らした自宅で、一人暮らしをしていた浜美枝さん。60代、70代……と住まいの〈ダウンサイジング〉を続けてきたそうです。10年前からは息子さん家族と同居を開始。82歳になった浜さんが思う今の自分に合った〈ちょうどいい〉暮らし方とは（構成：丸山あかね撮影：川上尚見）【写真】同居の息子家族とは、顔を合わせない日も珍しくないという* * * * * * *10年ごとに人生を見つめ直して箱根にあるこの家に暮らし