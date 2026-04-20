言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、日本の伝統文化に関わる言葉から、健康や体力に関わる表現、そして海外の国名まで、幅広いジャンルの単語を用意しました。それぞれの言葉が使われる場面を想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□なあ□□しめき□□ヒント：相撲の力士が土俵上で名乗る固