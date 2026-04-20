「中尾明慶」が1000万円超えの「本格SUV」公開！俳優の中尾明慶さんが2026年3月24日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、「半年乗った愛車が進化しました」と題した最新動画を公開しました。2025年9月に購入したことを明かしていた“レクサス”ですが、一体どのような変化を遂げたのでしょうか。【動画】超カッコイイ！ 俳優「中尾明慶」×愛車「高級SUV」を動画で見る！中尾さんが愛用しているのは、レクサスが世界で展開す