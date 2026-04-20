実用的な専用装備もり沢山の“タフ仕様”公開！日産のブラジル法人は2026年4月16日、ブラジル・サンパウロで開催されているラテンアメリカ最大級の防衛・安全保障見本市「LAAD Defence ＆ Security 2026（ラード・ディフェンス・アンド・セキュリティ 2026）」において、公共安全活動向けに特別改良した「キックス」を出展しました。本展示会には政府機関や治安部隊、関連企業が集まり、公共安全や防衛、重要任務に関する最新