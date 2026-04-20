image: ピクシーダストテクノロジーズ アートをまとったイヤホン。以前、ギズモードでも紹介した「kikippa イヤホン」。シオノギヘルスケアとピクシーダストテクノロジーズが共同で取り組んでいるデバイスで、オーディオ機器としての実力を持ちながら、独自の｢ガンマ波サウンド™｣機能で聴くだけじゃない体験を提供してくれます。そこに今回、知的障害のある作家たちのアート作品を取り