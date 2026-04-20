「スターバックス」は、4月24日（金）から、フルーツとソーダのすっきり感が楽しめる香るソーダ「チラックス ソーダ」2種を全国の店舗で発売。今年は「チラックス ソーダ ストロベリー」が、ストロベリー果肉を昨年より増量し、果実感をさらに高めて登場する。【写真】エスプレッソを追加!?「チラックス ソーダ」おすすめカスタマイズ一覧■ソーダでリフレッシュ♪昨年登場した「チラックス ソーダ」は、炭酸の爽快感、フル