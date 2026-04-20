現地４月19日に開催されたブンデスリーガの第30節で、伊藤洋輝が所属する首位のバイエルンがシュツットガルトとホームで対戦。４−２で快勝し、２シーズン連続35回目の優勝が決めた。CBで先発フル出場した伊藤は、３点目に関与するなど奮闘。優勝を決めた試合で、役割を果たした。怪我のためにリーグ戦では13試合の出場に留まっているとはいえ、スター軍団のなかで連覇に貢献した日本代表DFにSNS上では次のような声が上がっ