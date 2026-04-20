広島市が物価高対策として発行する「プレミアム付き商品券」のうちデジタル版の申し込みが始まりました。 広島市が発行する「プレミアム付き商品券」は、物価高による負担軽減を目的とした商品券です。 ２０日から受け付けが始まったデジタル版の商品券は「としポアプリ」から専用ホームページにアクセスして行うことができます。 １人あたり最大１万円まで購入可能で、広島市内や周辺のスーパーで