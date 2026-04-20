4月19日、熊本城の天守閣前広場で高級外車「ポルシェ」が特別展示されました。 熊本城の目の前に並んだポルシェ。 展示されたのは、ポルシェのスポーツカーとして最も古いモデルの「356A」やブランドの象徴でもある最新モデルの「911」など6台です。 一夜限りのこのイベントは、熊本地震から10年を機に企画されたもので、復旧を続ける熊本城とポルシェに共通する「伝統と革新」をテーマに開催されました。