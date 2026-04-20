Aiは4月10日から、環境保全活動の一環として「San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクル」キャンペーンを開始した。8月31日まで実施する。水着・リゾートウェアリサイクル内容同キャンペーンは、不用になった水着を持ち込むことで、新作の購入に利用できるクーポンが受け取れるというもの。2021年から続くこの取り組みは、JEPLANの「BRING」プロジェクトと連携したもので、回収した水着やリゾートウェアは生活雑貨などのパーツ