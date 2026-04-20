アールケイエンタープライズは4月20日、ブランド品買取専門店「ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ」（神奈川県横浜市）を、商業施設「mioka（ミオカ）」リスト館1階にオープンする。「ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ」※イメージパース同店では、経験豊富な熟練スタッフが適確な査定を行い、一点一点の価値やポイントを分かりやすく説明する。店内にはプライベートに配慮した個室型スペースを用意しており、落ち着