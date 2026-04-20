R&Iカンパニーリミテッドは4月17日、満腹亭とのフランチャイズ契約に基づき、福島県須賀川市の「ビッグつばめ須賀川店」駐車場内に、たこ焼き&えび焼き専門店『たこ焼とえび焼 なかよし屋』須賀川店をオープンした。名物塩たこ焼き(8個)「たこ焼とえび焼 なかよし屋」は、札幌で大行列を作った話題のブランド。最大の特徴は、北海道羅臼町の漁師が代々伝わる手法で浜茹でした大だこを使用していること。「大きく太いのに驚