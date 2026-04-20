ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、敵地でのロッキーズ戦に先発し、５回途中７安打３失点で降板。味方からもらった３点のリードを守れず、今季初勝利を逃した。４度目の先発登板でも白星を勝ち取れなかった。初回は８球で三者凡退に打ち取り、２回は二死から安打を許しながらも１１球で終え、３回も走者を出しながらも「４―６―３」の併殺打に打ち取って７球。１イニングあたり１５球が目安とさ