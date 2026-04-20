【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの辻希美が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「理想のお弁当」肉料理・焼き魚詰まった“高一弁当”◆辻希美、彩り豊かな“高一弁当”公開辻は「さぁ！！今週も始まりました」とつづり、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために手作りした「＃高一弁当」を公開。野菜の肉巻きや焼鮭、卵焼き、飾り切りウインナーが美