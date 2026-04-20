【モデルプレス＝2026/04/20】女優の真野恵里菜が4月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でサッカー・鹿島アントラーズの柴崎岳選手が誕生日に作ってくれたハマグリパスタを公開した。【写真】1児の母・35歳元ハロプロ「お店と間違えるクオリティ」アスリート夫の手料理◆真野恵里菜、夫が誕生日に作ってくれたパスタ公開4月11日に35歳の誕生日を迎えた真野は「誕生日だからってお休みの日に夫が作ってくれたハマグリパス