任期満了に伴う姶良市長選はきのう19日投開票が行われ、新人の米丸麻希子さんが初当選しました。 一夜明けたきょう20日、米丸さんに当選証書が手渡されました。 任期満了に伴う姶良市長選挙は、19日夜、開票の結果、新人で元県議の米丸麻希子さん(50)が1万7133票、現職で3期目を目指した湯元敏浩さん(61)が1万4810票で、米丸さんが初当選しました。 鹿児島県内の市町村で初の女性首長となります。 米丸さんは保育園など