相続をきっかけに始まる〈実家じまい〉。しかし、いざ売却を進めようとしても、思うように進まないことも。費用や手続き、選択肢をあらかじめ知っておくことで、いざというときの判断もしやすくなります。今回は、売却できなかった場合の対処法について、相続実務士の曽根恵子さんに教えていただきました。実家が売却できなかった場合は？売却しようとしてもなかなか買い手がつかない場合、不動産会社にそのまま買い取ってもらった