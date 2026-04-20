【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの神田うのが4月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のナス嫌いを克服させた手料理を公開した。【写真】51歳美人タレント「ナス入り美味しそう」意外な手料理の調理過程◆神田うの、娘のナス嫌い克服料理公開神田は「ナス入りハンバーグ作り〜 ちなみに娘の幼少期のナス嫌いはナス入りハンバーグで克服させました 今ではナス大好きです」とコメントし、ナスの入ったハンバーグのタネ