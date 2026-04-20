【新興国通貨】ドル人民元は安値圏から少し戻す＝中国人民元 先週のドル人民元相場は6.8150元を何度か試すも、同水準を割り込まず。もっとも上値も重いという展開。 週明けは6.8237元を付けるなど、少し買い戻しが入ったが、その後6.8190元台を付けるなど、元高傾向が継続している。 対円では先週末の円買いに23.35円前後での推移となっていたところから23.118円まで売りがでた。少し戻して23.24円前後で先週の取引を