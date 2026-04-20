秋田朝日放送 ２０日の秋田県内は高気圧に覆われ晴れていて、気温が上がっています。日中は２５℃以上の夏日になるところもある見込みです。 秋田県内は高気圧に覆われて晴れ、上空に暖かい空気が流れ込んでいるため、気温がぐんぐん上がっています。午前１１時時点で、由利本荘市矢島で２３．６℃、北秋田市阿仁合で２３．２℃などとなっています。 日中の最高気温は、大館市と秋田市で２６℃、横手市で２５℃と夏日と