Netflixシリーズ「ザ・ボローズ」：5月21日(木)より世界独占配信 Netflixは、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のダファー兄弟がエグゼクティブ・プロデューサーを務める新シリーズ「ザ・ボローズ」を、5月21日から世界独占配信する。配信を前に、冒険の始まりを予感させるティザー予告編が公開された。 高齢者たちが住む人工的な街を舞台に、周囲で巻き起こ