高知をアニメで盛り上げようと4月11日・12日の2日間、高知市で高知アニクリ祭2026が開催されました。3回目の今年（2026年）もすごい熱気に包まれました。イベントに登場した、人気声優の2人に独占インタビューでお話を伺いました。取材は井手上恵アナウンサーです。4月11日・12日の2日間、高知市の高知県民体育館をメイン会場に開催された高知アニクリ祭2026は、高知信用金庫が中心になりアニメで地域を盛り上げようと