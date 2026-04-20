20日朝早く、山形市の住宅密集地で木造住宅が焼ける火事がありました。阿部悠太郎記者「山形市の火災現場です。辺り一面に白い煙と焦げくさいにおいが漂っています」20日午前6時10分ごろ山形市上椹沢で「建物が燃えて火が出ている」と近隣住民から119番通報がありました。火は、通報からおよそ3時間半後に消し止められましたが、この火事で木造の住宅が焼け、中にいた90代の母親と隣の家に住む60代の息子の合わせて2人が病院に搬送