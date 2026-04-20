北朝鮮の朝鮮中央通信は、19日に戦術弾道ミサイル5発を発射し、金正恩総書記が視察したと報じました。発射されたのは、改良型の短距離弾道ミサイル「火星11ラ」型で、クラスター弾などの性能や威力を確認するためとしています。こうした弾頭について金総書記は、「軍の作戦上の需要をより効率的に満たせるようになった」と評価したということです。