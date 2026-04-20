4月18日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催されたMrs. GREEN APPLEのライブ公演中、スタジアム内のスイートルームで公演を妨げる騒ぎがあったとして、運営会社が公式サイトで謝罪しました。【写真を見る】国立競技場の運営会社が謝罪【 Mrs. GREEN APPLE 】 のライブでスイートルームの「招待客による公演妨害」で謝罪を発表したのは、MUFGスタジアムを運営する株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント