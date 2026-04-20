東京23区などのタクシー料金がきょうからおよそ1割値上げされました。23区の値上げはおよそ3年半ぶりです。タクシーが値上げされた地域は東京23区と武蔵野市・三鷹市で、都内のタクシー会社ではけさ、運賃表の貼り換え作業が行われました。初乗り料金500円は変わりませんが、初乗りで行ける距離がこれまでの1.096キロから1キロと1割短くなるほか、これまで255メートルごとに100円上がっていた料金が232メートルごととなりました。