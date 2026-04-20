第53回将棋大賞の表彰式が20日、東京都渋谷区の将棋会館で開催され、6年連続6度目の最優秀棋士賞に輝いた藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝、3年連続3度目の優秀棋士賞に選ばれた伊藤匠2冠（23）らが表彰を受けた。羽生善治九段（55）の5年連続を抜いて史上最長の最優秀棋士となった藤井は「棋士生活10年目になるが、最近は時間を使って考えても分からないことも多く、将棋の難しさが分かってきた。今後もしっかり向き合って