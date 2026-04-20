20日（月）夏日続出、日本海側では6月並みの暑さに。＜20日（月）の天気＞北日本〜東日本は高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。日本海に前線がのび、前線に向かって南風が吹き込んでいます。山越えのフェーンの影響で、特に日本海側で気温が上がり、東北秋田県でも夏日になる予想です。太平洋側でも初夏の陽気になるでしょう。湿った空気が流れ込んでいる西日本では雲が多く、午後も太平洋側で雨が降りやすい予