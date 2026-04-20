4月19日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第33節のGAME2が開催され、シーズン終盤戦の白熱した試合が繰り広げられた。 GAME1を落としチャンピオンシップ進出から一歩後退した東地区5位のレバンガ北海道は、ホームで同地区2位の千葉ジェッツと対戦した。前半はビハインドを背負う展開が続く中、後半に3ポイントシュートが好調のケビン・ジョーンズを