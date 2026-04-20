★人気テーマ・ベスト１０ １データセンター ２半導体 ３フィジカルＡＩ ４ＳａａＳ ５半導体製造装置 ６人工知能 ７宇宙開発関連 ８蓄電池 ９ＴＯＰＩＸコア３０ １０ペロブスカイト太陽電池 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「パワー半導体」が２８位となっている。 パワー半導体は、交流を直流に変換し電圧を下げるなど、電