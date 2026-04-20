安永が６連騰している。前週末１７日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の３３３億円から３３９億円（前の期比７．７％増）へ、営業利益が１８億円から２２億円（同２．９倍）へ、純利益が１０億円から１８億５０００万円（同２．５倍）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 売上高が概ね従来予想どおりに推移する見込みであることに加えて、主に機械装