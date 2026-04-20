富士フイルムは4月16日（木）、映像制作用カメラ「FUJIFILM GFX ETERNA 55」の最新ファームウェアを公開した。バージョン番号は1.06。 更新内容は、SDIまたはHDMI経由で外部モニターに接続した際の表示遅延の改善。以下の設定条件において適用される。 プロジェクト→解像度→4K 4:3 プロジェクト→メディア記録設定→ProResHQ、ProRes 422 もしくは ProRes LT プロジェクト→F-Log2/HLG/