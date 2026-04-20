イラスト：飯田ともき 撮影者がフォーカスリングを操ることで、被写体に手動でピントを合わせようというのがMF（マニュアルフォーカス）専用レンズ。AF性能がどんどんと進化していく現代の交換レンズ界隈ですが、それでもMF専用のレンズを使いたい、という思いを持つ人も少なくないでしょう。そしてそこには、様々な楽しみがあるだろうことも想像に難くありません。 今回のアンケートでは持っている本数