【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の正源司陽子が、4月30日に発売される『グラビアチャンピオン』VOL.12の表紙に登場する。 ■日向坂46宮地すみれ、裏表紙＆巻末特集に登場 正源司が『グラビアチャンピオン』で表紙＆巻頭を飾るのは、今回で2度目。日向坂46の表題曲では2度のセンター経験を持ち、最新曲でもフロントを務めている。 巻頭超ロンググラビアに、加入3年半で辿り着いた新境地、五期生セン