志尊淳が、自身のInstagramを更新。SixTONESの京本大我との2ショットを公開した。 【写真】仲の良さが感じられる志尊淳＆京本大我のピースショット【動画】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第3話予告 ■志尊淳「志尊とたいが」。京本大我との仲良し2ショット公開 ふたりは、志尊が主演を務めるドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）で共演中。韓国有数の財閥の養子であるキム・ミンソクこと青木