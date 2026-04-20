【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』のレギュラー第3回が、4月20日20時55分から放送。今回のコラボでは伝説の「巨大すべり台クイズ」が復活し、モーニング娘。OG軍団と対決する。 ■ 大森元貴＆若井滉斗が絶叫！ 藤澤涼架が奇跡を巻き起こす!? スタジオにそびえ立つ巨大なすべり台。出題されるクイズに順番に解答し、正解すれば相手の、不正解なら自分のす