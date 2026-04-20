行方不明になった遊覧ヘリコプターが、阿蘇中岳第一火口の中で大破した状態で見つかった事故で、火口の中に残された搭乗者と機体の引き上げに向けた協議が、現在、行われています。（20日午前11時50分放送） 4月20日午前11時、阿蘇市や国土交通省、警察などの関係機関で組織される協議会の臨時の会合が始まりました。 事故が発生したのは今年1月で、男性パイロットと台湾出身の男女2人が乗った遊覧ヘリコプターが行