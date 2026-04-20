ザ・クロマニヨンズの甲本ヒロト（63）の弟で俳優の甲本雅裕（60）が18日、自身のインスタグラムを更新。故郷の岡山に帰省したことを報告し、母親や友人らとの“顔出し”ショットを披露した。【写真】「むちゃくちゃキレイ」「オーラ凄い」80代の母と“顔出し”親子ショットを披露した甲本雅裕甲本は「岡山！久しぶりの故郷、岡山 オカンと友達に逢いに帰ってきた オカンはボクが帰るなり オカン『いつものイタリアン行く？』