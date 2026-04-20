元モーニング娘。で元テレ東アナウンサーの紺野あさ美が１９日、ＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」で、夫のプロ野球中日・杉浦稔大投手が北海道のローカル番組で言った一言に「こっちは何千日と…」と思わず本音を漏らした。紺野は、自身が体調不良で寝込んでしまった時に、夫が「オフシーズンで夜中のお世話を変わってくれたり、朝ご飯も子どもたちにパンとか出してくれた」ことがあったという。すると北海道のローカル番組で夫が