Mrs.GREENAPPLEが司会を務めるTBSバラエティー「テレビ×ミセス」が20日、午後8時55分から放送される。ミセスが体を張る姿に反響が大きい本番組。この日の放送では、巨大扇風機に立ち向かっていく。また、クイズに正解すれば相手チームの、不正解なら自チームのすべり台がどんどんせり上がっていく「巨大すべり台クイズ」にも挑戦する。対戦相手は中澤裕子、保田圭、矢口真里からなるモーニング娘。のOG軍団。知力と筋力の